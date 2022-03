entenda para qual pessoa da família o dinheiro é depositado

O Governo Federal concluiu há duas semanas os pagamentos do seu vale-gás nacional. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 5,6 milhões de pessoas receberam o benefício nos últimos dias. São brasileiros que estão dentro das regras gerais para o recebimento do projeto em questão. É o que se sabe.

Oficialmente, o programa existe desde o final do ano passado, mas o fato é que muita gente ainda não entende como funcionam as suas regras básicas. Uma das dúvidas que mais aparecem nas redes sociais gira em torno da questão do indivíduo que recebe o benefício. Afinal de contas, quem é a pessoa que deve pegar o dinheiro do projeto?

O que se sabe com mais clareza é que o vale-gás nacional é um programa que serve para toda a família. Afinal de contas, o cidadão vai usar essa quantia para comprar o botijão para a sua casa e todos irão poder usar. Mas quem tem que pegar esse dinheiro de fato? Apenas uma pessoa pode fazer isso.

Para as famílias que entraram no vale-gás nacional através do Cadúnico, essa quantia vai sair para a pessoa que é a responsável familiar. É aquela que foi fazer a inscrição na lista do Governo Federal. Preferencialmente, ela deve ser uma mulher. Então é ela quem vai pegar esse montante todos os meses.

Para quem não tem Cadúnico e faz parte do vale-gás nacional através do Benefício de Prestação Continuada (BPC), a situação é diferente. Neste caso, vai ser preciso prestar atenção porque o dinheiro vai sair para o titular deste projeto específico. Ainda de acordo com o Governo, o montante pode sair para algum responsável legal dessa pessoa.

Dinheiro para o BPC

A grande questão aqui é que o patamar deste pagamento está saindo na prática apenas para as pessoas que fazem parte do Auxilio Brasil. Estamos falando portanto de indivíduos que estão necessariamente no Cadúnico.

É que neste primeiro momento, o Governo Federal decidiu dar preferência apenas para as pessoas que fazem parte desse grupo. Eles afirmam que não há espaço no orçamento para fazer os pagamentos para todas os brasileiros que possuem direito ao benefício.

Enquanto isso, milhares de usuários do BPC ainda estão esperando por uma resposta. Até aqui, ainda não dá para saber quando todos eles poderão entrar no programa vale-gás. De acordo com informações de bastidores, a tendência natural é que esse processo demore.

Vale-gás

A ideia central do vale-gás nacional é fazer pagamentos para famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. São cidadãos que precisam de ajuda para comprar um botijão de gás de 13kg.

Esse é um item que vem subindo muito de preço nos últimos meses. Até por isso, começou a surgir uma espécie de pressão popular pela criação do programa em questão. O fato, no entanto, é que apenas uma minoria está conseguindo receber o benefício.

O Governo ainda não confirma oficialmente, mas a tendência natural é que o próximo pagamento do programa deverá acontecer apenas em abril. É que de acordo com o projeto, os repasses podem acontecer a cada 60 dias.