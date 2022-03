A entrevista de emprego pode ser um desafio para muitas pessoas, principalmente, quando o nervosismo e a ansiedade dominam o seu comportamento durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: adote uma postura genuína, direcionada e resolutiva

O profissional de recrutamento e seleção está apto para lidar com a ansiedade do candidato. Entretanto, caso o candidato se deixe dominar pela ansiedade, ele acaba adotando um comportamento autossabotador, o que pode fazer com que perca uma grande oportunidade para a sua carreira profissional.

Demonstre suas capacidades, competências e habilidades

A avaliação feita durante o processo de recrutamento e seleção é baseada no comportamento e no direcionamento do candidato. Por isso, quando o candidato se deixa dominar pelo nervosismo, ele acaba não conseguindo demonstrar suas capacidades, competências e habilidades. Sendo assim, é relevante que o candidato direcione sua postura e construa uma narrativa baseada em fatos sólidos do seu próprio currículo.

Autoconhecimento profissional e postura positiva

O autoconhecimento profissional é um diferencial para o mercado na era digital; já que cada vez mais as empresas precisam de profissionais capacitados e atualizados em diversas vertentes.

Sendo assim, leve para entrevista de emprego situações que reforcem a sua proatividade; facilidade para gerir equipes; facilidade para resolver processos; comprometimento com metas; inovação, dentre outros aspectos que façam jus ao seu perfil profissional.

Reforce os pontos atrativos do seu currículo

Entretanto, você também deve levar para a entrevista de emprego os seus pontos fracos de maneira resolutiva. Dessa forma, estará reforçando os pontos atrativos do seu currículo.

Construa uma narrativa assertiva

O candidato deve ter atenção plena ao seu próprio comportamento; já que uma narrativa precisa de um comportamento autoconfiante. Entretanto, para que esse fluxo ocorra de maneira orgânica é relevante que você trabalhe sua respiração e tenha clareza sobre sua objetividade no mercado de trabalho atual.

Direcione seu comportamento

Sendo assim, evite atrasos, pois é importante que procure chegar mais cedo ao local da entrevista de emprego para que se familiarize com o ambiente. Além disso, cumprimente a todos os presentes; não deixe seus braços cruzados; evite gesticular excessivamente; tenha cuidado para não interromper outras pessoas durante o processo (entrevistador ou participantes), e busque controlar o seu tom de voz.

Torne justa a avaliação feita sobre seu perfil profissional

Certamente, uma narrativa composta de fatos bem direcionados, quando acompanhada de uma postura positiva, pode fazer com que o profissional torne justa a avaliação feita durante o processo de recrutamento e seleção, já que seu comportamento será genuíno, direcionado e resolutivo.