É possível que o candidato adote uma postura orgânica e direcione o resultado de uma entrevista de emprego. Entretanto, para que essa objetividade seja alcançada, o candidato precisa se atentar a alguns pontos que se referem a sua postura.

Entrevista de emprego: adote uma postura positiva e natural durante o processo seletivo

A ansiedade é um fator inerente a uma avaliação, entretanto, quando o candidato se deixa dominar por essa sensação, ele pode adotar uma postura de autossabotagem profissional.

A construção da sua narrativa e a mensagem transmitida por meio de seus gestos

Por isso, é relevante que se prepare para lidar com a entrevista de emprego de maneira natural, ao se atentar à construção da sua narrativa e à mensagem transmitida por meio de seus gestos.

Evite um comportamento autossabotador

Sendo assim, é relevante para o candidato que adote uma postura corporal positiva; já que dessa forma poderá aumentar suas chances de sucesso. É aconselhável que não mantenha os braços cruzados; não gesticule excessivamente; tenha cuidado para construir uma narrativa solidificada; controle o seu tom de voz; não permaneça com objetos no seu colo; evite atrasos e trabalhe sua respiração.

Construa a sua narrativa com base nos pontos atrativos do seu currículo

Além dos pontos referentes ao seu comportamento, é importante também que a sua narrativa seja construída baseada nos pontos atrativos do seu currículo.

Leve para a entrevista de emprego situações concretas que corroborem seus valores profissionais

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações concretas que corroborem seus valores profissionais, tais como a sua facilidade para analisar dashboards e métricas; proatividade; diferencial para ministrar treinamentos; comprometimento com metas e resultados; facilidade para uma gestão de equipes; ideias para gestão de recursos humanos, dentre outros aspectos que façam jus ao seu real perfil profissional.

Tenha atenção plena aos pontos controláveis

Dessa forma, o candidato estará se direcionando sem que perca a naturalidade do seu comportamento. Além disso, o objetivo das dicas citadas é fazer com que o candidato tenha atenção plena aos pontos controláveis para que ele não fique aquém do seu potencial no mercado de trabalho.

Adapte os pontos citados de forma resolutiva

Por isso, as dicas são completamente adaptáveis, já que são pontos de atenção que podem (ou não) fazer parte do seu comportamento atual quando está em uma situação de avaliação. Dessa forma, o candidato poderá evitar a autossabotagem profissional, evitando esconder o seu potencial profissional durante o processo seletivo.