A entrevista de emprego é uma situação que requer objetividade por parte do candidato. Haja vista que muitas pessoas ficam extremamente nervosas em uma situação de avaliação; o que pode fazer com que adote um comportamento de autossabotagem profissional.

Entrevista de emprego: adote uma postura positiva, participativa e objetiva

É importante que o candidato não se deixe dominar pelo nervosismo inerente à situação de avaliação. Pois, ainda que o profissional da área de recrutamento e seleção esteja apto para lidar com o nervosismo do candidato, quando este não consegue se mostrar positivamente, acaba prejudicando a avaliação que será feita durante o processo seletivo.

Trabalhe a sua respiração e evite atrasos

Na condição de candidato, é de extrema importância que você adote uma postura positiva, participativa e objetiva. Por isso, é relevante que você trabalhe a sua respiração e procure chegar mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego; já que são detalhes que podem fazer a diferença para que você se familiarize com o ambiente e minimize a ansiedade.

Mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo

Além disso, é importante que evite cruzar os braços; não deixe objetos no seu colo; controle o seu tom de voz; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; construa uma narrativa de forma assertiva e direcionada; tenha cuidado para não interromper outras pessoas (participantes ou gestor) durante a entrevista, dentre outros aspectos.

A composição da sua narrativa

A sua narrativa precisa fazer parte da composição de uma postura positiva. Por isso, é importante que você conheça de forma aprofundada as informações relevantes de seu próprio currículo profissional.

Destaque situações concretas e seus valores profissionais

Dessa forma, você poderá destacar situações concretas que corroborem seus objetivos e valores profissionais. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que destaquem a situação proatividade; senso de urgência; facilidade na gestão de equipes; acompanhamento de projetos; facilidade para se comprometer com metas; capacidade de comunicação; perfil analítico, dentre outros aspectos que sejam pertinentes ao seu perfil profissional.

Fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva

Não menos importante, fale sobre seus pontos fracos de forma resolutiva, ou seja, leve uma solução para cada apontamento negativo que fizer. Por exemplo, é possível apresentar sua timidez, porém, é importante informar que deseja estudar teatro para expandir sua comunicação. Dessa forma, o candidato estará demonstrando autoconhecimento profissional, o que é muito considerado no mercado de trabalho atual.