A entrevista de emprego é uma situação de ansiedade para o candidato. No entanto, quando o candidato se deixa dominar pelo nervosismo, ele acaba ficando aquém do seu potencial no mercado de trabalho atual.

Entrevista de emprego: apresente os principais pontos da sua carreira profissional

É fundamental que você – na condição de candidato – conceitue a entrevista de emprego como uma maneira ampla e orgânica de apresentar os principais pontos da sua carreira profissional. Assim sendo, é importante que você entenda a entrevista de emprego como um direcionamento de sua trajetória profissional até o momento.

Adote uma postura positiva

Dessa forma, adote uma postura positiva e leve para a entrevista de emprego situações que possam demonstrar o seu potencial profissional, falando sobre suas vivências em seus empregos anteriores.

Fale sobre suas vivências em seus empregos anteriores

É importante que você fale sobre situações que demonstrem sua criatividade; senso de urgência; gestão de pessoas; facilidade analítica; inovação; criatividade; relacionamento com o cliente, dentre outros pontos que sejam relacionados ao seu perfil profissional.

É importante que você equilibre as informações

No entanto, é importante que você equilibre as informações falando sobre situações negativas, porém, também é cabível apresentar soluções. Por exemplo, você pode dizer que entende como uma pessoa tímida. Porém, você pode ressaltar que deseja realizar um curso que seja voltado à comunicação, já que você entende a necessidade da comunicação assertiva e direcionada na sua área de atuação.

Direcione a sua postura de forma natural

Além dos pontos relevantes dentro da sua narrativa, você deve direcionar a sua postura por meio de gestos seguros e orgânicos. Sendo assim, não cruze os braços; evite gesticular em excesso; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego; fale de maneira calma; controle o seu tom de voz; evite deixar objetos no seu colo.

Adote uma postura positiva e tenha cuidado para não interromper o profissional durante a entrevista de emprego

Entretanto, caso seja possível, chegue mais cedo ao local marcado para o processo seletivo. Além disso, adote uma postura positiva e tenha cuidado para não interromper o profissional durante o processo de recrutamento e seleção.

É relevante que você faça adaptações e eleve suas chances de sucesso

Por isso, é relevante que você faça adaptações e eleve as chances de sucesso ao se colocar profissionalmente de maneira segura e confiante. Portanto, o candidato deve agir naturalmente, demonstrando autoconhecimento profissional e direcionando a sua postura durante o processo seletivo.