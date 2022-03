O candidato deve se direcionar durante a entrevista de emprego de maneira assertiva, considerando todos os aspectos que permeiam o mercado de trabalho na era digital.

Entrevista de emprego: competências, análises e habilidades

A volatilidade do mercado atual impacta nos fatores econômicos, bem como, a inconstância dos fluxos empresariais são fatores relevantes para a empresa direcionar o seu processo de recrutamento e seleção. Por isso, é cada vez mais comum que os candidatos participem de entrevistas de emprego mais objetivas e, às vezes, diferenciadas.

A economia impacta na empregabilidade

Sendo assim, é importante que o candidato se atualize quanto às questões econômicas e quanto aos fatores externos que impactam na economia do país.

Faça uma apresentação profissional durante a entrevista de emprego

Uma vez que estes são pontos relevantes para a atuação dentro de muitas empresas, bem como, diretamente para as áreas de diversos profissionais. Além disso, o candidato deve se preparar para que possa aproveitar a oportunidade profissional que representa a entrevista de emprego.

É importante que o candidato não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma; não deixe objetos no colo; evite chegar atrasado; não gesticule em excesso; mantenha contato visual com o condutor do processo seletivo; dentre outros pontos relevantes na análise comportamental do candidato.

A construção assertiva da sua narrativa

Além disso, os fatores comportamentais devem ser corroborados por fatores analisados para uma construção assertiva da sua narrativa. Por isso, é relevante que leve para a entrevista de emprego situações concretas que demonstrem seus pontos fortes, bem como, contorne os seus pontos fracos.

Situações concretas e pontos relevantes

Por exemplo, você pode falar sobre situações que corroborem sua proatividade; senso de urgência; gestão de pessoas; facilidade para lidar com pressão e metas; inovação, dentre outros pontos relevantes.

Leve soluções aos seus pontos fracos

Por outro lado, você pode se colocar como uma pessoa tímida, porém, pode ressaltar que deseja estudar teatro, pois pretende expandir a sua comunicação. Dessa forma, o candidato estará se preparando para lidar com a dinâmica do mercado que impacta diretamente no fluxo e na necessidade do empregador na era digital.

Direcione suas competências, conhecimentos e habilidades comportamentais

Portanto, quanto mais preparado o candidato estiver, mais elevadas serão suas chances de direcionar suas competências, conhecimentos e habilidades comportamentais. Assim sendo, analise o seu currículo de forma aprofundada, direcione o seu comportamento e não fique aquém do seu potencial profissional no mercado de trabalho atual.