O candidato pode se direcionar durante a entrevista de emprego de maneira orgânica ao adotar uma postura ativa, positiva e participativa.

Entrevista de emprego: dicas para adotar uma postura ativa, positiva e participativa

É importante para o candidato conceituar a entrevista de emprego como uma oportunidade para que ele possa se apresentar melhor para o mercado de trabalho. Haja vista que, quando o candidato conceitua a entrevista de emprego como uma espécie de julgamento pessoal, acaba adotando uma postura de autossabotagem profissional.

Tenha atenção plena ao seu gesto, tom de voz e narrativa

Sendo assim, é relevante que – enquanto candidato – você tenha atenção plena ao seu gesto, tom da sua voz e a construção da narrativa. Dessa forma, poderá direcionar a sua carreira profissional, tornando mais justa e válida a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção durante a entrevista de emprego.

Adote uma postura aberta

Evite adotar uma postura fechada. Sendo assim, não cruze os braços e pernas, mantenha contato visual com a gestão do processo. Se for possível, não deixe sua bolsa no colo, evite gestos excessivos e fale com um tom de voz calmo e tranquilo. Trabalhar a sua respiração é de grande valia para essa finalidade; já que através desse ponto você pode melhorar de raciocínio e minimizar a ansiedade.

Construa uma narrativa concreta

Entretanto, vale destacar que uma postura ativa requer uma narrativa que corrobore sua autoconfiança. Por isso, é relevante que você analise o seu próprio currículo de maneira aprofundada para que essa autoconfiança seja amparada pelo seu autoconhecimento de forma orgânica. Fale sobre situações que ressaltem os seus pontos positivos, resultados projetos, implementações, bem como, destaque suas habilidades e conhecimento.

Destaque suas habilidades e competências

Sendo assim, você pode levar para a entrevista de emprego situações que reforcem sua proatividade; gestão de pessoas; capacidade de análises diversas; senso de urgência; proatividade; gestão de conflitos, dentre outros aspectos que sejam correlatos ao seu perfil profissional.

Equilibre as informações de forma resolutiva

Portanto, é importante que você preze pelo equilíbrio das informações, se colocando como uma pessoa que busca melhorias pessoais. Por exemplo, você pode se colocar com uma pessoa tímida, porém, é importante que você destaque que busca realizar um curso de teatro para melhorar sua comunicação.

Direcione a sua postura durante a entrevista de emprego através de resoluções orgânicas

Dessa forma, você estará direcionando a sua postura durante a entrevista de emprego através de resoluções orgânicas, evitando ficar aquém do seu potencial durante o processo seletivo.