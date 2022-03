A entrevista de emprego é uma situação de avaliação que eleva o nível de ansiedade do candidato. Entretanto, quando o candidato se deixa dominar por esse nervosismo, ele fica aquém do seu potencial dentro do mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: dicas para o candidato transmitir uma mensagem positiva durante o processo

É importante que o candidato se prepare para lidar com o mercado atual considerando a volatilidade da economia e seu impacto no fluxo de oferta e demanda. Certamente todo esse movimento interfere na maneira como a empresa direciona o seu processo de recrutamento e seleção.

Sendo assim, é necessário que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma oportunidade para que ele possa explorar os pontos relevantes do seu currículo; já que muitos candidatos ficam aquém do seu potencial quando se deixam dominar pelo nervosismo da avaliação.

Experiência profissional

Além de conceituar a entrevista como uma apresentação e não como um julgamento pessoal, o candidato deve conhecer de maneira aprofundada o seu próprio currículo para que possa ter clareza sobre situações que corroborem seus valores profissionais.

Dessa forma, é relevante que o candidato leve para a entrevista de emprego situações que reforcem a sua proatividade; gestão de pessoas e conflitos; facilidade para lidar com metas; senso de urgência; capacidade analítica; criação e gerenciamento de processos; acompanhamento de projetos; gestão de fluxo operacional, dentre outros aspectos que sejam correlatos ao seu perfil profissional.

Qualidade e defeitos

Entretanto, é necessário que o candidato leve situações que também exponha seus defeitos. Porém, é aconselhável que apresente uma solução para cada ponto negativo.

Por exemplo, o candidato pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público. Todavia, pode informar que pretende se matricular em um curso de teatro, pois entende a consequência de uma comunicação não trabalhada. Além dos pontos relevantes quanto a sua trajetória profissional, o candidato também deve ter clareza sobre a maneira como deve se comportar.

Adote uma postura ativa e natural

O comportamento do candidato é muito importante para a transmissão da mensagem durante o processo de recrutamento e seleção, juntamente com a sua narrativa. Todavia, é necessário evitar adotar um comportamento autossabotador, porém, também é relevante que você se direcione de maneira ativa para que o seu comportamento não fique robótico.

Sendo assim, na condição de candidato, evite cruzar os braços; fale de maneira calma; tente manter contato visual com o profissional que estiver conduzindo o processo; tenha cuidado para não interromper o gestor durante a entrevista de emprego. Se for possível, evite atrasos e não deixe objetos no seu colo.