A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato consiga direcionar o seu comportamento, alcançando seus objetivos profissionais em longo prazo. Por isso, é importante que o candidato se atente a alguns pontos relevantes no que diz respeito ao seu comportamento.

Entrevista de emprego: dicas para que o candidato não fique aquém do seu potencial profissional

Sendo assim, é relevante que o candidato não cruze os braços; mantenha contato visual com a gestão de processos de recrutamento e seleção; tente chegar mais cedo local da entrevista de emprego; fale de maneira calma e tranquila; faça perguntas pertinentes; não deixe objetos em seu colo; não interrompa os demais participantes, dentre outros aspectos que fazem parte da composição de uma postura corporal assertiva.

A narrativa deve ser assertiva e direcionada

Além disso, o candidato também precisa compor a sua narrativa de maneira assertiva e direcionada, considerando os pontos fortes do seu currículo.

Sendo assim, leve situações concretas para a entrevista de emprego, de modo que corroborem a sua gestão de pessoas; facilidade para lidar com metas; análises métricas; facilidade para gerir equipes; atualização de vendas; inovações; criatividade; ações de marketing digital; proatividade, dentre outros aspectos que sejam correlatos ao seu perfil profissional.

Aponte soluções para os seus pontos fracos

Por outro lado, o candidato deve equilibrar as informações falando sobre seus pontos fracos de maneira resolutiva. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa tímida, porém, é possível também que informe que deseja realizar um curso de teatro para que possa ampliar sua comunicação.

Visto que compreende a necessidade de melhorar a sua comunicação para que possa expandir a sua carreira profissional, pois, no mercado atual, as empresas consideram não somente as competências, como também as habilidades comportamentais.

Analise a cultura da empresa para que possa entender quais são seus valores

Dessa forma, o candidato estará demonstrando autoconhecimento profissional e se destacando organicamente. Além disso, também é válido que analise a cultura da empresa para que possa entender quais são seus valores para que possa analisar a viabilidade da contratação.

Haja vista que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Por isso, conheça a trajetória da empresa para que possa se direcionar durante o processo e também para que possa direcionar a sua carreira profissional, considerando um longo prazo. Certamente, esses pontos citados são adaptáveis, mas são relevantes para que você possa evitar ficar aquém do seu potencial profissional no mercado de trabalho atual.