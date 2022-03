Entrevista de emprego: dicas relevantes de postura e narrativa

O candidato precisa se posicionar assertivamente durante a entrevista de emprego. Por isso, é relevante considerar a sua postura e direcionar a sua narrativa durante o processo seletivo.

Entrevista de emprego: dicas de postura e narrativa

O profissional da área de recrutamento e seleção está apto para lidar com o nervosismo do candidato durante o processo seletivo. Entretanto, caso o candidato se deixe dominar pelo nervosismo durante a entrevista de emprego, corre o risco de ficar aquém do seu potencial profissional.

Sendo assim, cabe ao candidato que conceitue a entrevista de emprego como uma apresentação dos principais pontos do seu currículo; já que a entrevista de emprego é uma forma de explorar o seu documento profissional.

Reforce seus talentos

Por isso, tenha clareza sobre quais situações podem ser relatadas com o objetivo de reforçar os seus talentos, suas aptidões e habilidades; já que ao falar sobre situações concretas você direciona o seu potencial de forma orgânica durante a entrevista de emprego.

Equilibre as informações

Entretanto, é relevante que o candidato equilibre as informações falando sobre seus pontos negativos. Porém, é relevante que apresente solução para cada apontamento negativo que fizer.

Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, o candidato deve informar que pretende realizar algum curso voltado para a sua oratória e comunicação; já que compreende a necessidade de se comunicar de maneira abrangente no mercado de trabalho atual.

Controle seus gestos e tom de voz

Não menos importante, o candidato deve adotar uma postura positiva. Por isso, sua narrativa deve ser acompanhada de gestos contidos e de uma fala direcionada.

Sendo assim, controle o seu tom de voz; não gesticule excessivamente; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; evite deixar objetos no seu colo; cumprimente a todos os presentes; tenha cuidado para que o nervosismo não faça com que você interrompa o seu entrevistador.

Além dos pontos citados, é relevante que o candidato adote uma postura positiva para que possa se comportar de maneira orgânica, considerando a sua própria capacidade e objetividade no mercado de trabalho.

Visite o site da empresa

Por isso, é aconselhável que o candidato visite o site da empresa e conheça a sua missão, visão e valores. Pois, ao analisar o site da organização, o candidato consegue analisar a viabilidade da vaga, considerando diversos fatores. Uma vez que o nervosismo e a ansiedade são fatores que não permitem que o candidato se coloque positivamente; bem como, não permitem que uma avaliação justa seja feita pelo profissional de recrutamento e seleção.