É muito importante que o candidato considere os fatores que impactam no resultado de uma entrevista de emprego. Por isso, é relevante que o candidato direcione a sua postura e adote um comportamento profissional durante o processo de recrutamento e seleção.

Entrevista de emprego: direcione a sua postura e adote um comportamento profissional

A ansiedade é um fator inerente à uma entrevista de emprego, no entanto, quando a ansiedade domina o seu comportamento, o candidato pode ficar aquém do seu potencial profissional, autossabotando o seu resultado.

Alguns pontos são relevantes para o seu comportamento

Por isso, é relevante que evite cruzar braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gesticular excessivamente; procure chegar ao local da entrevista de emprego com um pouco de antecedência; cumprimente a todos os presentes e tenha cuidado para não interromper o condutor da entrevista de emprego.

Você deve ter clareza sobre quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua carreira profissional

Além disso, mantenha contato visual com a gestão do processo e responda às perguntas de maneira assertiva. No que se refere à construção de sua narrativa, você deve ter clareza sobre quais são os pontos fortes e os pontos fracos da sua carreira profissional.

Leve situações concretas para a entrevista de emprego

Sendo assim, é importante que você leve situações concretas para a entrevista de emprego que amparem o seu posicionamento e reforcem seus pontos positivos.

Fale sobre situações que demonstrem a sua proatividade

Por exemplo, você pode falar sobre situações que demonstrem a sua proatividade; senso de urgência; facilidade para lidar com metas; gestão de conflitos; elaboração de projetos; acompanhamento de mercado, dentre outros aspectos que sejam relacionados ao seu profissionalismo.

Apresente soluções para os seus pontos fracos

Da mesma forma, você deve falar sobre seus pontos fracos. No entanto, é relevante que você apresente soluções. Por exemplo, você pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, porém, pretende realizar um curso voltado para a sua comunicação.

Demonstre autoconhecimento profissional

Dessa maneira, estará demonstrando autoconhecimento profissional e poderá se comportar de maneira orgânica durante uma entrevista de emprego, sem que se deixe dominar pelo nervosismo no processo de avaliação.

Faça adaptações dos pontos citados e eleve suas chances de sucesso profissional

Portanto, faça adaptações dos pontos citados e eleve suas chances de sucesso profissional. Certamente, poderá direcionar a sua carreira profissional, ainda que seja algo resolutivo em longo prazo.