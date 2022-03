A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato possa se direcionar assertivamente, podendo alcançar o seu objetivo dentro do mercado de trabalho.

Entrevista de emprego: direcione a sua postura e torne a avaliação genuína

Por isso, é necessário que o candidato se coloque de maneira assertiva através de uma narrativa direcionada e de uma postura positiva durante o processo seletivo.

Não se deixe dominar pelo nervosismo

O nervosismo é um fator inerente à uma situação de avaliação. Entretanto, quando o candidato se permite dominar pelo nervosismo, acaba escondendo todo o seu potencial profissional, ficando aquém de suas metas, considerando a sua carreira profissional em longo prazo. Sendo assim, é necessário que o candidato adote uma postura participativa e construa uma narrativa assertiva com base sólida no seu próprio currículo.

Adote uma postura positiva

É importante que o candidato procure chegar mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego. Haja vista que essa é uma maneira de o candidato melhor se preparar e trabalhar a sua respiração.

Além do direcionamento de sua postura, o candidato deve se preparar de diversas formas. Por exemplo, é importante que não cruze os braços; mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção; controle o seu tom de voz; faça perguntas pertinentes; não deixe objetos no colo, dentre outros aspectos que possam compor uma postura profissional.

Direcione a sua narrativa de forma positiva e objetiva

Por outro lado, o candidato precisa corroborar a sua postura positiva com uma narrativa equivalente. Por isso, é importante que analise o seu próprio currículo e leve para a entrevista de emprego situações concretas que amparem os seus valores profissionais.

Tais como, a sua proatividade; facilidade para lidar com pressão; alcance de metas; elevação das vendas; gestão de projetos; inovação; criatividade; gestão de pessoas, dentre outros aspectos que façam jus ao seu perfil profissional.

Leve soluções aos seus pontos fracos

Não menos importante, o candidato deve corroborar a sua narrativa com assertividade quanto aos seus pontos fracos. No entanto, é relevante que apresente soluções para cada apontamento negativo que quiser. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é relevante que o candidato informe para a empresa que deseja realizar um curso de teatro.

Analise o seu próprio currículo

Dessa forma, o candidato estará amparando o seu próprio perfil profissional através da análise aprofundada do seu currículo. Assim sendo, tornará a entrevista de emprego orgânica e a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção tende a ser genuína e resolutiva.