Você pode obter sucesso ao se direcionar durante uma entrevista de emprego através de alguns pontos de atenção referentes a sua trajetória profissional e ao direcionamento de sua linguagem corporal.

Entrevista de emprego: o direcionamento dos pontos destacáveis de sua carreira profissional

É importante para o candidato que minimize o nervosismo inerente à uma situação de avaliação através da atenção plena aos seus gestos e outros fatores que direcionam a sua linguagem corporal.

Analise o seu próprio currículo e conceitue os seus valores profissionais

Sendo assim, na condição de candidato, analise o seu próprio currículo e conceitue os seus valores profissionais por meio de situações concretas que corroborem os pontos destacáveis de sua carreira.

Fale sobre implementações de projetos e acompanhamentos

Por exemplo, você pode levar para a entrevista de emprego situações que demonstrem que você possui facilidade para gerir conflitos, pessoas e equipes. Além disso, você pode falar sobre implementações de projetos e acompanhamentos feitos por você em seus empregos anteriores.

Apresente soluções para os seus pontos negativos

Por outro lado, é relevante que você fale sobre seus pontos fracos, apresentando soluções. Sendo assim, você pode se colocar, por exemplo, como uma pessoa que possui uma certa timidez em alguns momentos, porém, pode relatar que deseja estudar teatro, pois objetiva expandir a sua capacidade de comunicação.

O candidato também deve ter atenção plena a sua postura e linguagem corporal

Não menos importante, o candidato também deve ter atenção plena a sua postura e linguagem corporal. Por isso, evite adotar uma postura fechada e evitativa. Sendo assim, mantenha contato visual com o gestor do processo de recrutamento e seleção; fale de maneira calma e tranquila; não deixe seus braços cruzados; não deixe bolsas ou mochilas no seu colo em posição de defesa.

Diminua a ansiedade inerente à avaliação e não esconda seus pontos fortes

Caso seja possível, evite atrasos e trabalhe a sua respiração. Dessa forma, poderá minimizar a ansiedade inerente à avaliação. Assim sendo, você evitará ficar aquém do seu potencial profissional; o que fará com que a avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção seja genuína, já que você não terá escondido os seus pontos fortes e fracos durante a sua apresentação na entrevista de emprego.

Faça adaptações dos pontos citados

Portanto, é relevante que o candidato direcione a sua postura e faça adaptações dos pontos citados. Dessa forma, poderá alcançar o seu objetivo profissional; bem como também poderá avaliar a viabilidade da contratação. Visto que o nervosismo atrapalha essa avaliação, que é um fator importante, já que o resultado do processo deve ser positivo para todos os envolvidos, considerando os valores e os objetivos de todos os interessados.