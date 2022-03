A entrevista de emprego é uma situação que pode causar estresse e nervosismo no candidato. Visto que muitas pessoas não ficam à vontade quando são avaliadas.

Entrevista de emprego: o posicionamento orgânico do candidato e a construção de sua narrativa

No entanto, é possível que o candidato consiga direcionar o seu posicionamento para que eleve sua chance de sucesso de maneira orgânica.

Verifique em seu próprio currículo os pontos relevantes de sua trajetória profissional

É necessário que o candidato analise a sua própria trajetória de modo assertivo. Sendo assim, verifique em seu próprio currículo os pontos relevantes de sua trajetória profissional que se transformaram em aprendizados, de maneira que você possa destacar seus pontos positivos e negativos de forma orgânica.

Pontos fortes

Fale sobre projetos, implementações, melhorias, sugestões, ideias e ações das quais você tenha participado. Dessa forma, você estará direcionando seus valores profissionais de modo natural, através da construção objetiva da sua narrativa.

Pontos fracos

Por outro lado, você deve falar sobre seus pontos fracos de forma resolutiva. Exemplificando, você pode falar que é uma pessoa tímida, mas pretende estudar teatro para melhorar a sua comunicação.

Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações que corroborem seus valores, como proatividade; facilidade para gerir pessoas; resiliência; capacidade de trabalhar com metas; senso de urgência; facilidade para fechar negócios, dentre outros aspectos que façam jus ao seu profissionalismo.

Adote uma postura positiva

Além disso, é importante que você adote uma postura positiva. Por exemplo: não cruze os braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; mantenha contato visual com o profissional que estiver conduzindo a entrevista de emprego; evite gesticular excessivamente.

Caso seja possível, não deixe objetos no seu colo e procure chegar ao local da entrevista de emprego com um pouco de antecedência; já que dessa forma você poderá se preparar melhor, se familiarizar com o ambiente e trabalhar a sua respiração.

Analise a cultura empresarial

Conhecer a cultura da empresa também é um ponto de grande valia para o candidato. Visto que através desse conhecimento é possível direcionar sua narrativa para que você relacione os valores empresariais aos seus objetivos profissionais, considerando que essa relação deve existir para que a contratação seja positiva para todos os envolvidos.

Dessa forma, o candidato estará melhor preparado para poder avaliar a viabilidade da vaga, tanto quanto a empresa. Assim sendo, o processo seletivo será genuíno, elevando as chances de uma contratação assertiva e objetiva.