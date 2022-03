A entrevista de emprego online é tão importante quanto uma entrevista de emprego presencial. Por isso, é importante que o candidato se prepare para que possa demonstrar o seu potencial durante o processo seletivo através da atenção a alguns pontos.

Entrevista de emprego online: demonstre o seu potencial durante o processo seletivo

Primeiramente, é necessário que o candidato verifique alguns fatores inerentes ao processo seletivo online. Por exemplo, verifique a sua conexão com a internet e faça testes nos aplicativos que serão utilizados durante o processo seletivo.

Fatores tecnicamente relevantes

Além disso, é importante também que busque por um ambiente que seja bem iluminado para que o seu rosto seja bem visualizado. Caso você faça a entrevista de emprego através do seu telefone celular ou tablet, faça uso de um suporte, considerando que o seu braço pode ficar cansado ao segurar o aparelho; o que pode fazer com que você desfoque todo o fluxo da entrevista.

Além disso, também é importante que faça uso de fones de ouvido com microfone, visto que essa é uma maneira simples de você criar em isolamento acústico.

Adote uma postura assertiva

Entretanto, além dos fatores técnicos, também é importante que o candidato adote uma postura assertiva e tenha clareza sobre a sua trajetória profissional.

Analise os pontos principais do seu currículo

Por isso, é importante que analise os pontos principais do seu currículo para que você possa falar sobre situações concretas que exemplifiquem os seus pontos fortes.

Faça anotações sobre os pontos importantes da entrevista de emprego

Além disso, anote os pontos importantes falados pelo gestor de recrutamento e seleção no decorrer da entrevista de emprego para que você possa realizar perguntas pertinentes, visto que no final do processo seletivo é oferecido um espaço ao candidato para que possa explorar positivamente.

A entrevista de emprego online está cada vez mais popular

A entrevista de emprego online está cada vez mais popular, considerando a sua necessidade de implementação em muitas empresas por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Por isso, é relevante que o candidato se prepare para essa modalidade de processo seletivo, tal como deve se preparar para participar de uma entrevista de emprego presencial.

Atuação online, presencial ou híbrida

Não menos importante, é relevante também que o candidato destaque essa possibilidade de atuar de maneira online, híbrida ou apenas presencial, já que esse é um fator igualmente relevante para uma empresa na era digital.