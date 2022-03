A entrevista de emprego é uma oportunidade para que o candidato se coloque positivamente no mercado de trabalho, considerando todos os impactos econômicos que as empresas sofreram de forma direta e indireta e, por conseguinte, suas urgências de contratações efetivas. Sendo assim, é necessário que o candidato apresente de maneira assertiva os pontos importantes do seu currículo.

Entrevista de emprego online ou presencial: dicas adaptáveis para o candidato

A volatilidade do mercado reflete diretamente na empregabilidade; o que modifica de forma direta e indireta a maneira como as empresas realizam seus processos internos.

Por isso, o processo de recrutamento e seleção de muitas empresas tornou-se um processo objetivo com poucas etapas, e, principalmente, faseado de maneira online. Sendo assim, é relevante que o candidato se prepare para que possa lidar com a entrevista de emprego presencial e com a entrevista de emprego feita de maneira remota.

Adote uma postura positiva

É importante para o candidato que se prepare de diversas formas, adotando uma postura positiva e corroborando a sua postura assertiva com uma narrativa orgânica. Por isso, conhecer de maneira aprofundada seu próprio currículo é de grande valia para a entrevista de emprego, independentemente da maneira como ela será feita.

Sendo assim, evite cruzar braços e pernas; adote uma postura participativa; mantenha contato visual com o seu entrevistador; não gesticule excessivamente; tenha cuidado para não interromper os demais participantes.

Cabe uma ressalva neste ponto, caso você participe de uma entrevista de emprego online, tenha cuidado com o delay (atraso de voz do sistema VoIP), para que você não interrompa o seu entrevistador. Além disso, mantenha contato visual com a câmera, evitando distrações.

A composição da sua narrativa

A sua narrativa deve ser composta de fatores importantes. Por isso, leve para a entrevista de emprego situações concretas que corroborem seus valores profissionais, como o seu senso de urgência; facilidade para gerir equipe; capacidade analítica; gestão de projetos, dentre outros aspectos que façam jus ao seu potencial profissional.

Leve soluções para seus pontos negativos

Por outro lado, é importante que o candidato destaque os pontos negativos com resoluções. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, o candidato pode informar à empresa que deseja realizar um curso de teatro para que amplie a sua comunicação.

Dessa maneira, o candidato estará preparado para se posicionar durante a entrevista de emprego, independentemente da maneira como o processo seletivo ocorrer; bem como, essa é uma forma de análise da viabilidade da contratação. Visto que é necessário todos os envolvidos avaliarem seus objetivos e os valores em comum.