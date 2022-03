Equipe de namorado de Popó Vaz fala pela primeira vez após morte do influencer

A equipe de Pedro HMC quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a morte de do namorado Popó Vaz. Um comunicado foi publicado no instagram do influencer nesta quinta-feira (17) e informou que ele ficará distante das redes sociais.

“Os últimos dias foram duros. A dor é imensa e Paulo fará muita falta. Seu legado é inestimável. Pelos próximos tempos, Pedro ficará afastado das redes para se recuperar e viver seu luto. Ele está amparado por amigos, parentes e pela família do Paulo, que a todo momento esteve ao seu lado. Ele agradece pelo apoio, solidariedade e preocupação de todos. Equipe Pedro HMC”, dizia o comunicado.

O influenciador e policial trans Popó Vaz faleceu na última segunda-feira (14). A causa da morte não foi divulgada.

Leia mais sobre Famosos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.