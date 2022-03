Equipe de Natália se pronuncia sobre suposta gravidez da sister: ‘respeitem’

São falsas as informações de que Natália Deodato, participante do BBB 22, pediu um teste de gravidez para a produção do reality. A equipe da designer de unhas se pronunciou sobre o assunto através das redes sociais.

Os rumores ganharam força após a designer de unhas manter relações sexuais com Eliezer. Recentemente, ela também passou mal no dia seguinte de uma festa.



Leia abaixo o comunicado completo:



“Está sendo formentado na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível teste de gravidez feito pela Natália para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum. Assistindo daqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar, através da movimentação de Natália na casa e de suas respectivas conversas com outros participantes, que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário, e que ela também nunca especulou sobre isso.

Respeitem nossa Natália. Ela é livre inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas”.

