Equipe de Sthe Matos atualiza fãs sobre estado de saúde da influencer

A equipe de Sthefane Matos usou as redes sociais na noite desta terça-feira (23) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde da influenciadora digital. Ela foi internada ainda na madrugada após sentir fortes dores de cabeça.

De acordo com o comunicado divulgado no instagram da baiana, ela apresenta um quadro estável, e segue na UTI sem previsão de alta. Confira abaixo:



“Olá pessoal.

Estamos aqui para atualizar vocês sobre o estado de saúde de Teté.

Ela passou dia bem, sem qualquer dor e totalmente consciente. De maneira preventiva e com o objetivo de oferecer o melhor acompanhamento médico, Tetezinha está na Unidade de Terapia Intensiva para monitorização neurológia e hematodinâmica.

Ainda não há previsão de alta até a completa investigação diagnóstica.

Teté está ciente de todo o carinho e preocupação de vocês em relação a ela. Pedimos que continuem mandando boas energias para que ela fique bem e esteja de volta o quanto antes”.

Sthe está internada no Hospital São Rafael, em Salvador (BA). De acordo com a equipe da ex-Fazenda, ela apresentou fortes dores de cabeça e foi diagnosticada com um “sangramento no cérebro”, mas que não era um caso grave. Os médicos descartaram a possibilidade de um AVC.

