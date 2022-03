Escola de samba do Rio de Janeiro homenageia Santa Dulce dos Pobres em desfile

A escola de samba “Unidos da Ponte” terá como temática de seu desfile “Santa Dulce dos Pobres – o anjo bom da Bahia”. A escola desfilará no dia 20 de abril, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí e seguem com os ensaios a todo vapor.

“Uma santa dos pobres, dos enfermos. Dialogava com as classes mais baixas da sociedade e não fazia distinção. Seu modo e o seu jeito de ser transcenderam a Bahia”, disse o carnavalesco Rodrigo Marques ao g1.

“A compaixão e o amor ao próximo foram os principais pilares para que Santa Dulce dos Pobres fosse conhecida internacionalmente”, completou.

No grupo acesso, a escola de São João de Mereti disputará o título, além de uma vaga no grupo especial para 2023.

Confira o samba-enredo completo:

“Na cura da alma, um manto azul

A ponte entre o divino e a devoção

A fé, mulher

Fez da bondade, tua peregrinação

E pé ante pé, nos trilhos da paz

Em oração bradou a caridade

Unir tantos elos, a nobre missão

E no olhar, a serenidade

Me cobre em teu manto, enxuga meu pranto

A bênção, senhora de São Salvador

Estenda a mão pra acalentar os filhos teus

Tudo é possível aos olhos de deus

Oh! Minha pequena, rogai por nós

E seja voz daqueles que não tem voz

E vai

Percorrer o destino que vai espalhar o bem

Mesmo no desatino quem vai te levar além

É aquela coragem que te fez singular

E onde houver dor traga a cura

No dissabor seja candura

Luz dos herdeiros julgados nas bênçãos da fé

A fé, sempre a tua bandeira

Colo de mãe brasileira

Bem-aventurada

Nessa prece imaculada

Anjo de amor, luz que me guia

Santa Dulce dos pobres, Maria!

Em nome do pai, na cruz do perdão

Nos dê sua proteção”

