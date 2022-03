Escolas da Semed Penedo finalizam preparação para início do ano letivo 2022

Decom PMP com Assessoria Semed

Diretores, Coordenadores e Articuladores de Ensino das escolas mantidas pela Prefeitura de Penedo estão repassando aos professores e demais servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) as orientações recebidas da equipe técnica sobre o ano letivo 2022.

Com a metodologia diferente dos anos anteriores, cada unidade de ensino da SEMED Penedo está realizando o respectivo encontro pedagógico para aprofundar o conhecimento sobre a sua realidade e traçar os objetivos para 2022.

As reuniões realizadas presencialmente também definem o gerenciamento e a delegação de tarefas como o protocolo de controle da pandemia de Covid-19, plano de ação do ano letivo, formação continuada dos docentes, elaboração de oficinas, organização do departamento dos professores, uso da caderneta on-line e otimização do calendário escolar.

A gestora da SEMED Penedo, Cíntya Alves, acompanha e participa diretamente do desenvolvimento das ações de orientação às diretoras e diretores das escolas, inclusive da reunião realizada nessa terça-feira, 08, na sede da Secretaria Municipal de Educação.

O ano letivo 2022 na rede da SEMED Penedo começa no próximo dia 14, com 100% das atividades presenciais, aprimorando ações para crianças e estudantes na retomada do processo de ensino aprendizagem no ambiente escolar.

“Nosso pessoal está empenhado em realizar um ano de avanços no processo de ensino e aprendizagem, superando o período mais difícil da pandemia. Tenho a convicção que já demos passos importantes para a construção de um ensino de qualidade em nossa rede e com apoio do Prefeito Ronaldo Lopes iremos alcançar uma excelência cada vez melhor”, afirma a Secretária Municipal de Educação, Cíntya Alves.

