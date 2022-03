Escolas da Semed Penedo recebem novos equipamentos e material didático

Decom PMP com Assessoria Semed

O Prefeito Ronaldo Lopes e a Secretária Cíntya Alves entregaram nesta sexta-feira, 11, equipamentos e material didático nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A rede de ensino mantida pela Prefeitura de Penedo inicia o ano letivo na próxima segunda-feira, 14, com novos fogões industriais, multiprocessadores, utensílios de cozinha, garrafas térmicas, extratores de suco e batedeiras.

Os investimentos que geram melhor condição de trabalho também inclui Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e estoque renovado dos materiais de limpeza, garantindo segurança para colaboradores e estudantes.

O ano letivo será iniciado com 100% das atividades presenciais em escolas de alto padrão estrutural, recentemente climatizadas e prontas para receber alunos e alunas no ambiente escolar.

As creches municipais receberam material de higiene pessoal e fraldas e irão funcionar na primeira semana do ano letivo 2022 apenas no primeiro horário.

A Semed também investe na parte pedagógica, com profissionais da área, para melhorar o processo de ensino/aprendizagem.

“A cada dia que se aproxima do retorno das aulas, nossa ansiedade aumenta, mas cresce também a certeza que tudo dará certo, pois temos em cada escola e creches profissionais qualificados e dedicados”, afirma a Secretária Cíntya Alves.

“Com apoio do Prefeito Ronaldo Lopes, seguiremos equipando nossas unidades de ensino, ofertando um ensino de qualidade que só é possível quando o espaço diário dos docentes e discentes está estruturado”, conclui a gestora da Semed Penedo.

Texto Prof. Ricardo Júnior com Decom PMP

Foto Isabela Lucena/Assessoria GAPRE