Escondendo a prancha? Volume em bermuda de Scooby chama a atenção dos internautas

Pouco antes da formação do paredão deste domingo (13), uma parcela dos telespectadores do BBB 22 tiveram a atenção voltada para um “detalhe” no Quarto Grunge. É que o volume exagerado na bermuda de Scooby chamou a atenção dos internautas, e teve quem afirmasse que o brother estava “escondendo” um desodorante na roupa.

“Por que o scooby ta com um desodorante no short?”, “Larga o biscoito do vip que você escondeu dentro do short Scooby”, e “Scooby levou a prancha dentro do short? Kkkkkkkkkkkkkk”, foram algumas das reações.

Após ser indicado por Lucas para o paredão, Scooby disputa a permanência na casa ao lado de Gustavo e Vyni. Vote em nossa enquete!

Assista:

pq o scooby ta com um desodorante no short? pic.twitter.com/ItU02ZaJ89 — vini 1,77% (@vinicomentx) March 13, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias