Esfriou? Aprenda a fazer a clássica sopa de feijão com macarrão

Foto: Reprodução/Panelinha

O tempo em Salvador fechou com a chegada de um fenômeno chamado ‘cavado’. E com as temperaturas mais amenas, uma sopa é o prato ideal para esquentar e relaxar o corpo. Melhor ainda quando é possível reaproveitar ingredientes que já tem em casa, como o feijão que sobrou na panela e o metade do pacote de macarrão que ainda não foi usado.