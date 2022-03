Esfriou? Veja 7 tendências de inverno que vale a pena investir

Foto: Reprodução/Instagram

A estação mais quente do ano está acabando e as tendências mais ‘quentinhas’ já estão se descantando nas ruas. Mas, o que investir?! O que vale a pena comprar neste momento para continuar na moda até o fim da estação? Pensando nisso, o site ‘Steal The Look’ fez uma lista com 7 tendências ideais para você investir. Confira:

Xadrez

As produções de inverno costumam ser mais sóbrias, com estampas mais discretas e cores neutras. Mas nessa temporada, o xandrez e as padronagens ganham destaque. Fique ligado!

Blazer de Couro

O couro é sempre versátil por conta da durabilidade e os blazers serão peças coringas neste contexto. Além de transmitir um ar de autoridade, garante um visual super elegante, mesmo quando combinado a peças mais casuais.

Coturnos

Não tem jeito! Eles já se tornaram os queridinhos até fora da estação. Então, para essa temporada invernal, as principais apostas são os coturnos super robustos e imponentes, com aqueles visuais mais pesados mesmo. Mas, também, te aconselhamos a ficar de olho nos chamados coturnos galocha, que tem um shape mais descolado ainda.

Veludo

Sabemos que as calças de veludo são um tanto polêmicas, mas também podemos garantir que elas são uma das tendências de inverno 2022. O material transmite uma sensação de conforto e aconchego, sem perder a essência fashionista.

Mini saia com meia calça

Quer você queira, quer não, as meias calças são uma das tendências de inverno desse ano, e prometem voltar ao seu auge fashion. Esse acessório é muito funcional e agrega um toque de dramaticidade interessante para as produções.

Pelo fake

Falando em drama, não tem nada mais estiloso, do que um super casaco de pelo, fake é claro. Fique atento que não são só os casacos de pelúcia estarão em alta, mas jaquetas com detalhe de ‘pele de carneiro’ também assim como outras peças com outros tipos de ‘pelagem’.