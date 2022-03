Eslovênia aconselha Lucas a se afastar dos meninos do grunge

Lucas recebeu conselhos de Eslovênia durante a festa de Pedro Scooby na madrugada desta quinta-feira (10). O estudante de medicina revelou que ficou bastante incomodado após saber os meninos do quarto Grunge cogitaram votar nele e modelo afirmou que ele precisava se afastar desses brothers.

“Eu falei ‘Caralho, que porra é essa, meu nome foi cogitado?’ […] Então vai se fuder todo mundo, vou rir e largar voto!”, declarou o capixaba.

A ex-Miss Pernambuco recomendou que o brother jogasse ao lado de Jessilane, Linn e Natalia, pois elas realmente se importam com ele. ” Você está num grupo onde ninguém tem relação com você. É por isso que é coerente você estar com as meninas, porque ela gostam de você”, começou.

“Só pensam diferente em relação ao jogo. É que nem o lollipop, a gente também pensa diferente em algumas coisas, mas, por consenso, a gente se defende e se esforça. É mais fácil dialogar e entrar num consenso com pessoas que não se importam”, encerrou a modelo.

