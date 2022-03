Eslovênia detona Gustavo: ‘muito irritante’

As discussões não param no jogo da discórdia desta segunda-feira (7). Desta vez, Eslovênia classificou Gustavo como “incoerente”, e afirmou que ele bastante soberbo.

“Você aponta o erro nos outros, tem um ar meio soberbo. Eu não tenho medo de você, sério. É o que você transmite, suas brincadeiras de mal gosto inoportunas, você é muito irritante”, declarou a modelo.

O brother não deixou barato e rebateu. “o: “Ontem eu fiquei magoado com três pessoas, com Naty que eu já conversei com ela e prefiro não expor aqui. Com a Laís que preferiu o quarto e com o Arthur. (…) Quando eu acordei, eu abri a porta e você sabia que eu tava vindo. Eu botei o olho no seu olho”.

Eslovênia discordou da versão do paranaense, mas ele continuou. “Tá gravado. Eu fui buscando contato visual e você em nenhum momento olhou. pessoa que eu mais me indispus foi o Eli e hoje eu olhei pra ele, eu dei bom dia. Quando eu vou num lugar e a pessoa não olha no meu olho, eu não dou bom dia”, falou o bacharel em direito.

