Conforme informações oficiais do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, através da solução eSocial BX (Baixador de Arquivos), os empregadores podem recuperar os eventos e respectivos recibos transmitidos para o eSocial, utilizando seu próprio sistema de gestão de folha de pagamento, via webservice.

eSocial: baixador de arquivos para os empregadores

Essa solução é de extrema relevância para a administração empresarial de forma abrangente, principalmente, para os profissionais que realizam os envios diários (departamento pessoal, contabilidade, administradores etc).

Ambiente Nacional sincronizado via webservice

De acordo com informações oficiais do eSocial, baixar os arquivos para sincronizar a sua aplicação com o Ambiente Nacional é muito relevante, o que é útil nos casos em que o sistema do usuário não possui todos os eventos enviados – por exemplo, quando alguma informação foi prestada utilizando-se o eSocial Web Geral, em situação de contingência.

Consulta por número de recibo do evento ou número do identificador

Assim sendo, para realizar as consultas, o usuário deverá informar o número de recibo do evento, ou, na sua falta, o número do identificador. No entanto, a ferramenta não se destina à recomposição completa da base do usuário, baixando todos os eventos já enviados.

Eventos específicos através de pesquisas e retorno

Conforme informações do eSocial, a ferramenta foi desenvolvida para permitir apenas que sejam baixados eventos específicos que faltam na base local do usuário, por meio de pesquisa e retorno.

Critérios oficiais do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial

Veja os critérios para a utilização da ferramenta:

As solicitações não poderão ser realizadas entre os dias 1º a 7 de cada mês;

Cada empregador só poderá realizar uma solicitação por vez, ou seja, não será permitido paralelismo neste webservice;

Cada empregador poderá realizar no máximo 10 solicitações por dia. Serão retornados somente os 50 primeiros eventos que atendam ao filtro informado em cada solicitação;

O intervalo a ser pesquisado não poderá ser superior a 31 dias;

Os retornos das consultas conterão somente os eventos que foram recebidos no eSocial até uma hora antes que a hora do pedido.

Procuração eletrônica e obrigatoriedade

No caso de procuração eletrônica, o solicitante deve possuir perfil que o habilite a transmitir o tipo de evento a ser consultado, informa o eSocial em sua plataforma oficial. O eSocial é uma obrigatoriedade de todas as empresas, por isso, é relevante que os gestores acompanhem as alterações oficiais feitas no cronograma e nas ferramentas do sistema.