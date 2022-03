Especialmente para Larissa do BBB: veja receita de muffin de limão

Eliminada nesta terça-feira (1) do BBB 22, Larissa virou meme na internet após acusar Scooby de provocá-la jogando um limão, emoji dela, no lixo. Pensando nisso, trouxemos uma receita deliciosa de muffin de limão para você se deliciar. Confira!



Ingredientes:

1 ovo

2/3 de xícara (133g) de açúcar

Raspas e suco de 1 limão

1/2 xícara (118ml) de iogurte natural

1/2 xícara (118ml) de óleo

1 e 1/4 de xícara (150g) de farinha de trigo

1 colher de chá de fermento químico

1 xícara de blueberries (mirtilos) frescos ou congelados



Modo de preparo:

Misture os ovos e o açúcar em uma tigela. Adicione as raspas e suco do limão, o iogurte, óleo e siga misturando.

Junte a farinha, fermento e blueberries e misture. Coloque a mistura em forminhas de cupcakes e cobra com mais blueberries no topo. Leve para assar em forno preaquecido à 190 C por aproximadamente 20 minutos e bom apetite!

