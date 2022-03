Espera acabou! Juliette anuncia primeira turnê; veja locais e datas

A espera dos “cactos” finalmente acabou. Durante uma live realizada nesta quinta-feira (3), Juliette anunciou a primeira turnê que realizará como cantora. Para quem não lembra, a campeã do BBB 21 lançou um EP no fim de 2021, que atingiu 5.957.879 milhões de streams em 24 horas após o lançamento.

“Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!”, legendou a cantora.

Famosos apoiaram a paraibana nos comentários. “Boa sorte, Ju! Arrebenta”, comentou Rodolffo. “Ah, eu quero BH”, pontuou Gabi Martins.

Confira abaixo a Agenda de Shows:



Rio de Janeiro: 26/03

João Pessoa: 02/04

Vitória: 30/04

São Paulo: 06/05

Recife: a confirmar

Confira abaixo o post:

