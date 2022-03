Esposa de empresário morto em Jaguaripe ordenou violação de cena do crime, diz delegado

A morte do empresário Leandro Silva Troesch ganhou mais um capítulo. De acordo com o delegado Rafael Magalhães, titular da delegacia de Jaguaripe, três pessoas foram até a Pousada Paraíso Perdido, de propriedade do empresário, e mexeram no cofre do local. A suspeita da polícia é que Shirley da Silva Figueiredo, esposa de Leandro, tenha ordenado a violação da cena do crime.

Uma das testemunhas do caso, um funcionário de Leandro, foi assassinado a tiros no domingo (6), no distrito de Camassandi, no mesmo município. Segundo o delegado, a vítima, identificada apenas como Marcel, era amigo e “braço direito” do empresário. A vítima, que já havia sido ouvida pela morte do empresário no dia 25 de fevereiro, prestaria novo depoimento no dia em que foi assassinado.