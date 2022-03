Está chegando! Conheça o elenco do remake de ‘Pantanal’

Com estreia marcada para 28 de março, o remake de “Pantanal” estreará como a nova aposta da TV Globo para o horário das 21h. Gerando curiosidade nos internautas e ansiedade nos noveleiros de plantão, o iBahia preparou um listão com os principais nomes no elenco da trama. Confira:

Alanis Guillen – Juma Foto: Reprodução/TV Globo

Jesuíta Barbosa – Jove Foto: Reprodução/TV Globo

Juliana Paes – Maria Marruá Foto: Reprodução/TV Globo

Renato Góes – José Leôncio (primeira fase) Foto: Reprodução/TV Globo

Marcos Palmeiras – José Leôncio (segunda fase) Foto: Reprodução/TV Globo

Murilo Benício – Tenório Foto: Reprodução/TV Globo

Gabriel Sater – Trindade Foto: Reprodução/TV Globo

Malu Rodrigues – Irma (primeira fase do remake) Foto: Reprodução/TV Globo

Osmar Prado – Velho do Rio Foto: Reprodução/TV Globo

Irandhir Santos – Joventino Foto: Reprodução/TV Globo

Bruna LinzMeyer – Madeleine Foto: Reprodução/TV Globo

Juliano Cazarré – Peão Alcides Foto: Reprodução/TV Globo