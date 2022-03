Está procurando emprego? Trybe anuncia mais de 200 vagas para início imediato

A Trybe, escola de tecnologia e promissora startup brasileira que oferece formação de alta qualidade em programação e totalmente focada no sucesso profissional de seus estudantes, anuncia abertura de mais de 200 vagas para trabalho remoto com salário competitivo, para pessoas de diferentes senioridades (júnior / pleno / sênior) e início imediato.

Inclusive, algumas das oportunidades oferecidas pela startup são exclusivas para mulheres. Com uma rede de mais de 300 empresas parceiras, como XP Inc, Ambev, Arco Educação, Localiza, Méliuz e Uber, a edtech brasileira inovou com modelo de sucesso compartilhado em que estudantes podem pagar pela sua formação só quando já estiverem trabalhando.

“No Brasil e no mundo, milhares de vagas criadas anualmente no mercado de tecnologia deixam de ser preenchidas por falta de pessoas qualificadas. Nós trabalhamos duro para que cada vez mais pessoas tenham a oportunidade de trilhar essas carreiras”, afirma Matheus Goyas, cofundador e CEO da Trybe.

“Todos os dias usamos a educação para gerar oportunidades que podem mudar vidas”, completa. Mais de 90% das pessoas formadas pela Trybe começam a trabalhar em até 3 meses após a conclusão do curso. Mais de 200 mil pessoas já se inscreveram para estudar na escola.

Cerca de 50% das vagas são destinadas a pessoas desenvolvedoras, para atuar tanto como instrutores de tecnologia, ajudando na formação de uma nova geração de devs para o mercado, quanto para o desenvolvimento das plataformas de ensino da própria edtech.

Ao longo de 2021, a Trybe registrou um crescimento próximo de 500% no número de pessoas estudantes ante 2020. Já as 135 pessoas que viraram o último réveillon como colaboradoras assistiram o time saltar para quase 500 pessoas neste Natal.

Fundada em agosto de 2019, a Trybe já recebeu US$48 milhões em três rodadas de captação – seed, Série A e Série B – que contaram com a participação de investidores de peso como Base Partners, Untitled, XP Inc. Atlantico, Canary, Igah, Global Founders Capital, Endeavor Scale Up Ventures, Verde, Luxor e Maya Capital.

Fonte: Assessoria de Imprensa – Trybe.

