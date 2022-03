Estilo de decoração clean: entenda e veja como aplicar no seu lar

Na hora de decorar, você é do tipo extravagante, rústico, moderno ou clean? Definir seu estilo e combinar com seu gosto é imprescindível para que o processo de decoração flua. Dessa forma, com cada vez mais adeptos, o estilo clean vem para satisfazer os que sempre ficam no meio termo. Então, conheça agora nossas dicas incríveis sobre o estilo de decoração clean e mude a cara do seu lar.

Quais os estilos de decoração?

Afinal, como é o estilo de decoração clean? Na hora de decorar, é importante definir um estilo para seguir para não poluir o ambiente com informações em demasia. Então, é importante deixar o ambiente com itens que conversam, que se complementam.

A definição do estilo vai muito além das características que os objetos imprimem. É um norte para o decorador. Então, conheça, a seguir, os principais estilos de decoração e veja o que mais agrada a você.

Retro

Tema com características de épocas passadas, remete a um clima nostálgico. É uma releitura dos elementos utilizados antigamente. Neste estilo, os tons predominantes são os pastéis claros e os móveis e acessórios em tons pastéis mais escuros. A iluminação é indireta, geralmente por luminárias e candelabros. Já a linha dos objetos e dos móveis é arredondada, e as estampas florais ou geométricas.

Clássico

Este tema transita entre as épocas, pois caracteriza-se pelo uso de elementos clássicos e atemporais. Dessa forma, é caracterizado por conter uma diversidade maior de elementos no mesmo ambiente, ressaltando o luxo e a sofisticação. Então, os objetos são volumosos e chamativos, com cores discretas, mas intensas. Já os acabamentos são de alta qualidade, nos mármores, espelhos e lustres.

Moderno

Estilo que tem como premissa a praticidade. Então, os espaços são livres de excessos de informações. Dessa forma, mantém-se atemporal. Caracteriza-se por linhas neutras e retas, móveis planejados, transparências, vidros claros, tons neutros como branco, cinza ou nude. Adota um conceito aberto, luz branca e poucos acessórios.

Rústico

Marcado pela presença de elementos naturais, este estilo transmite uma sensação de aconchego, pois os ambientes são simples, porém não monótonos. Dessa forma, é composto por iluminação baixa, com lâmpadas amareladas, muito tecido, como mantas, tapetes e cortinas. Além disso, possui bastante elementos na madeira e no tijolinho à vista.

Vintage

O estilo vintage traz de fato objetos e tendências de outra época, mesclados com itens atuais. Os tons são mais sóbrios, a iluminação mais neon, além da brincadeira com peças antigas e atuais.

Romântico

Esse estilo remete a um ambiente confortável e acolhedor. Tem, sim, uma aparência mais delicada e rica em tons florais, além de elementos com fluidez e naturalidade. A iluminação natural harmoniza com todo o restante. Também conta com a presença de tecidos como algodão, cetim e muita maciez.

Escandinavo

Muito confundido com o minimalismo, o escandinavo traz muita funcionalidade e simplicidade ao ambiente. A mobília possui linhas retas e cores neutras. Os tecidos são quase sempre algodão e de cores neutras. Já os cômodos são amplos, com muita luz natural.

Como criar o estilo de decoração clean em casa?

Um estilo de decoração clean seria um mix entre os estilos escandinavo e o moderno.

Então, aposte em elementos neutros, de linhas retas, com cores mais sóbrias (branco, gelo, cinza, preto). Os pontos de cor podem ficar entre os objetos, mas nada que seja gritante.

Dessa forma, pense em elementos funcionais, sem grandes aparatos decorativos. Afinal, no ambiente clean menos é sempre mais.

Deve-se buscar ao máximo a sensação de amplitude. Então, abuse dos espelhos e do blindex, tanto em portas quanto em janelas.

Qual a mobília do estilo clean?

Aposte em móveis com dupla função, por exemplo:

Cama com baú;

Mesa dobrável;

Sofá cama;

Mesa embutida no parede;

Mesa com gaveta.

Assim, além de mobiliar sua casa com menos móveis, gerando economia, você produz um ambiente livre de informações, enxuto e bem definido.

Todo compartimento extra, escondido em algum móvel, pode ser útil na hora de limpar a cena de uma decoração.

Quais os cômodos para utilizar o estilo clean?

Você pode levar este estilo para todos os cômodos, conforme sua preferência.

O bom do estilo clean é justamente passar esta impressão de casa limpa e organizada o tempo todo, sem abrir mão da decoração e dos enfeites.

O estilo clean traz um certo frescor ao ambiente, tornando-o aconchegante e receptivo.

Aliás, com o estilo de decoração clean, você não precisa sempre utilizar o mesmo ambiente com a mesma cara sempre. Então, você pode brincar e mesclar diversos itens de estilos diversos, até imprimir suas características e o seu gosto.

Agora é só iniciar seu processo de mudança de estilo de decoração. Deixe sua criatividade fluir e divirta-se!