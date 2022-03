‘Estou vivendo um sonho’, diz Sheuba Matos, dona de bordão que já foi falado por Safadão

Foto: Reprodução / Instagram

Personagem de sucesso que se preze tem um bordão de forte. Não é atoa que as frases “Né brinquedo não”, de Dona Jura (O Clone), “Eu sou chique, benhê” de Marcia (Chocolate com Pimenta), “Muito ouro, Inshalá”, de Khadija (O Clone) e “Eu sou rica”, de Norma Gusmão (Beleza Pura) são lembradas até os dias de hoje, mesmo com o fim da novela.

E com Sheila Matos, ou melhor, Sheuba, não foi diferente. Apesar de não estar na dramaturgia, a baiana de 23 anos, que vem bombando nas redes sociais, conseguiu emplacar seu bordão “Tá triste porquê mãe?” na voz de Wesley Safadão.

“Quando Safadão falou ‘tá triste porquê mãe?’ eu quase me joguei no chão, meu salto quebrou. Você não tem noção da emoção que foi. Porque eu fiquei pensando, como que Safadão sabe meu bordão? Tomou uma proporção tão grande, a gente faz as coisas achando que não vai atingir ninguém, as vezes acham que é besteira, algo pequeno, mas toma uma proporção tão grande e faz a diferença na nossa vida”, contou a influenciadora ao iBahia.

Dona de um perfil no Instagram com 658 mil seguidores, número que é aproximadamente 12 vezes a capacidade da Arena Fonte Nova, 8 vezes a do Maracanã e 10 a do Mineirão, Sheuba conseguiu mudar a vida na internet e hoje faz da carreira de influenciadora digital sua única fonte de renda. Foto: Reprodução / Instagram “Eu sempre tive o sonho de ser cabeleireira, cheguei a fazer curso de cabeleireira na Embelleze. Fiz algum outros cursos também, fiz faculdade de estética. Nunca tive esse foco na internet. Até que surgiu aquele boom do YouTube, e eu comecei com vídeo de casal e migrei para o Instagram. Eu trabalhava numa loja de roupa e ganhava um salário mínimo, com comissão, tudo direitinho e pedi demissão do trabalho chorando, com medo de não conseguir pagar a parcela do meu carro, botar gasolina, mas hoje em dia minha única fonte e eu ainda ajudo minha mãe dentro de casa, é surreal. Eu estou vivendo um sonho, uma realização surreal, porque eu não imaginava chegar aonde eu estou, e eu tenho a minha meta que é dar o melhor pra minha família”. O número parece ser modesto em comparação aos @ de ouro com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, alguns deles, inclusive, amigos de Sheuba, mas foi os 600 mil que possibilitaram a mudança na vida da blogueira.

Para cair de cabeça no universo digital, a blogueira teve como incentivo a carreira da influenciadora Sthefane Matos, que é amiga de infância de Sheuba, e o empurrão do noivo, Taylan Policarpo, ou como o público conhece, Mozi, com quem já está em um relacionamento há 6 anos. Foto: Reprodução / Instagram “Eu sempre gravei desde pequeno, desde o Orkut. Ela não gostava muito de gravar, o caso dela era só foto. Aí eu incentivei e perguntei ‘Por que a gente não começa a gravar?’. A gente começou com o canal no YouTube, depois o Instagram, e foi deslanchando. Eu nunca não sabia que ia ter essa proporção”, conta Taylan que ainda revela que os dois vivem entre “tapas e beijos” por unir o pessoal com o profissional. “É uma briga atrás da outra por causa de parceria que fechou e não me falou, de agenda que desencontra. Mas graças a Deus tá indo, né?”, disse aos risos.

Nas redes sociais de Sheuba, os seguidores acompanham o que pode ser considerado como “suco da realidade”. A influenciadora diverte seus seguidores com conteúdos de lifestyle e humor, de forma leve, simples e atrapalhada, característica que a fez chegar 1 dia antes da data marcada para a agenda de compromissos na Rede Bahia. O jeitinho, no entanto, acabou conquistando o público. “Eu sempre tive esse jeito lentinho, e as pessoas gostam (risos). Mas já aconteceu de me chamarem de favelada como se fosse me ofender. O que para mim é uma loucura. Vou mostrar meu chão cheio de poeira, minha realidade humilde, porque é a minha realidade, eu não vou querer esconder minha casa. Teve gente que falou jamais moraria num lugar tão bagunçado, que jamais namoraria uma pessoa gorda. O problema é que as pessoas vivem em uma realidade diferente da sua e quer que tudo seja igual. Já até pensei em desistir, mas recebo mensagens lindas dos seguidores dizendo que se inspiram na minha trajetória, então eu continuo”.

Com a carreira bem sucedida na web, Sheuba sonha em voar mais alto e fazer igual as personagens da dramaturgia que marcaram décadas com seus bordões. Ao ser questionada sobre a possibilidade de fazer TV, a blogueira não escondeu a animação: “Sempre falei minha vida toda meu sonho de vida é ser atriz da Globo. Já fiz teatro, algumas peças, mas meu sonho é chegar lá. Pode perguntar a todos os meus amigos, eu sempre disse isso. Mas hoje em dia eu estou deixando as coisas acontecerem, vai que alguém olha meu Instagram e me chama para um trabalho?”.

Leia mais sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias