Estratégia ‘Liberou Geral’ de vacinação contra Covid-19 segue na quinta (24); veja locais

A vacinação contra Covid-19 segue na capital baiana, nesta quinta-feira (24), com a estratégia “Liberou Geral” que disponibiliza doses para residentes ou não. O público-alvo são pessoas com 12 anos ou mais, além da 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais, independentemente de ser residente em Salvador.

Aqueles que morem em outro município devem apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Os cidadãos soteropolitanos devem residir em Salvador e ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), neste link. O esquema ainda percorre as instituições de ensino da capital baiana para alunos de 5 a 11 anos, com nome na lista do site da SMS.