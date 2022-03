Estúdio iBahia de verão: É o Tchan canta clássico do cantor Belo

Com mais uma participação especial na temporada do Estúdio iBahia de Verão 2022, temos a honra de receber a energia do É o Tchan: “estamos muito felizes em participar do Estúdio, aqui no iBahia nos sentimos em casa”, conta Beto Jamaica.

Em entrevista ao iBahia, a dupla contou um pouco sobre a relação entre eles nesses quase 30 anos de carreira: “já houve algumas discussões, mas nunca para o mal. Nossas discussões sempre acontecem visando o melhor para o É o Tchan”, contou Beto Jamaica. Compadre reforça: “depois, fica tudo bem e em paz”.

Ao recordarem um momento que marcou a carreira, Jamaica rememora quando eles tentavam emplacar a música “Cirandinha”. “Uma história que a gente conta muito, é no início da nossa carreira, nos anos 90, quando o Compadre havia saído do Terra Samba,= e a gente estava começando. Batemos em várias portas de rádio com a fita da nossa música na mão pedindo para tocar. Aquilo foi muito marcante no início da nossa carreira”, disse.

Compadre ainda destacou o esforço para gravar a música. “Só conseguimos gravar porque fizemos um jingle para um candidato na época e ele cedeu o estúdio. Depois da gravação, saímos de rádio em rádio pedindo para tocarem. Assim que eles aceitaram tocar, a música Cirandinha foi um sucesso naquele ano. E ali a gente soube que estávamos no caminho certo”, contou ao iBahia.

Beto Jamaica e Compadre Washington A novidade para este ano é o single “Encaixadinha”. Além da música, a banda também lançou clipe com participação da cantora Nêssa. Segundo Beto Jamaica, “o objetivo é levar mais alegria e coreografias novas para animar a galera”, contou.

Apesar da saudade do carnaval, Beto e Compadre reforçaram a importância de manter o cuidado neste momento e de tomar a vacina. “Só assim vamos voltar a ter carnaval”, contou Jamaica.