Euro Colchões abre novas vagas na região sudeste

Especialista em colchões, boxes, travesseiros, cabeceiras, poltronas e muito mais, a Euro Colchões anunciou a abertura de novas vagas de emprego na região sudeste. As chances visam atender a uma demanda para os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, sendo que a maioria das oportunidades está no setor de vendas.

Dentre as oportunidades disponíveis, há chances para Vendedor, Supervisor de Vendas, Assistente de qualidade externo, Representante comercial, Analista de planejamento de demanda, entre outras.

De acordo com a empresa, para concorrer às vagas de vendedor, que reúne o maior número de postos disponíveis, é necessário ter ensino médio completo, além de ser prestativo, comunicativo e ter experiência com vendas. Outros requisitos também podem ser solicitados, de acordo com a região ou posição desejada.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e alguns benefícios, como:

Flexibilidade de horário;

Ambiente colaborativo;

Academia Euro com vários cursos;

Plano de carreira;

Plano de saúde Amil;

Vale Refeição ou Alimentação;

Apoio Pass;

Convênio Gympass;

Convênio Open English;

Convênio Faculdade; e

Vale Transporte.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da Euro Colchões, disponível no Gupy, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar currículo na posição desejada. Clique aqui para se candidatar.

Sobre a empresa

Presente no mercado desde 2005, a Euro Colchões se destaca como referência na criação de soluções de bem-estar, conforto e saúde. Atualmente, a marca, que conta com lojas nos quatro estados da região Sudeste – são mais de 55 lojas, além de uma fábrica em Três Rios (RJ), que conta com uma área de 35 mil m², sendo 7 mil m² de área construída -, é reconhecida como uma das melhores empresas do segmento.