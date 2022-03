Even Construtora e Incorporadora anuncia vagas de emprego

A Even Construtora e Incorporadora, uma das maiores do Brasil, anuncia novas vagas de emprego. A empresa está contratando profissionais de diversos níveis técnicos. Para saber quais oportunidades estão disponíveis e como concorrer, veja as informações a seguir!

Even Construtora e Incorporadora liberou novas vagas de emprego pelo Brasil

A Even Construtora e Incorporadora, sediada em São Paulo, é uma das principais do ramo no país. Com um portfólio extenso de construções e incorporações impecáveis, a Even busca por talentos para entregar valor em seus projetos. A empresa está com seis vagas em aberto para todo o país, disponíveis para profissionais de diferentes níveis.

A faixa salarial de algumas vagas está a combinar. Quanto aos benefícios, estes incluem assistência médica e odontológica, bem como bolsa auxílio para a vaga de estágio. Os profissionais selecionados também terão participação nos lucros e convênio com empresas parceiras em oportunidades específicas.

Confira as funções disponíveis por localidade:

Estagiário em Arquitetura (São Paulo, SP);

Analista de Estudos Econômicos I – Júnior (São Paulo, SP) ;

Engenheiro de Obra – Júnior/Trainee (Brasil);

Assistente Fiscal – Auxiliar/Operacional (São Paulo, SP);

Gerente de Obra – Supervisão/Coordenação (São Paulo, SP);

Programa de Desenvolvimento – Assistente Técnico de Obra I (São Paulo, SP).

Veja também: CNH Industrial abre NOVOS empregos; confira cargos e regiões

Como se candidatar

Para se candidatar em uma das oportunidades na Even Construtora e Incorporadora, o profissional deve se encaixar em todos os requisitos exigidos pela empresa. Para conferir os requisitos de determinada vaga e aplicar candidatura, basta acessar o link de participação.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!