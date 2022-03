Evento ‘Pedala com a gente’ abre matrículas para passeio ciclístico em Salvador

Foto: Max Haack/Arquivo Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) abre matrículas para primeira edição do “Pedala com a gente”, em comemoração ao Dia Internacional do Ciclista. O evento, que consiste em um passeio ciclístico com 13km de percurso, acontece no dia 10 de abril, com concentração às 7h na sede do órgão, localizado nos Barris. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site.

O “Pedala com a gente” tem como destino o Farol da Barra e retorno aos Barris. Ciclistas de todas as idades podem fazer parte do evento, sendo adotada uma velocidade leve para o trajeto, para atender às necessidades dos iniciantes.

No dia do evento, os ciclistas recebem kits de lanche e coletes para identificação. Todos os participantes que levarem suas bicicletas ganham uma plaquinha especial para apregoar na bike. Aqueles que optarem por chegar à sede da Transalvador com veículo, podem deixar gratuitamente os automóveis no estacionamento São Raimundo, que fica atrás do órgão.

Os ciclistas podem trazer 1 kg de alimento não perecível. A quantidade arrecadada será doada a instituições beneficentes da cidade.

