Ex-A Fazenda viaja para ajudar refugiados da guerra na Ucrânia

Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora e ex-A Fazenda Liziane Gutierrez deixou o Brasil rumo a fronteira da Ucrânia para ajudar a população, que vive em meio a guerra com a Rússia.

“Eu vou para a fronteira da Polônia com a Ucrânia para me voluntariar ajudando na travessia dos ucranianos e imigrantes. O pessoal que está lá precisa tirar o próprio dinheiro do bolso para pagar carro, gasolina e tudo mais pros refugiados, sabe? Não sei bem como vai ser agora porque a Rússia atacou bem perto da fronteira, mas eu vou mesmo assim, porém com cuidado redobrado”.

A ex-A Fazenda irá passar o aniversário no país sem comemoração, em respeito aos refugiados.