Ex-amante de Arthur dispara que Brasil está ‘comprando a cara de santo’ do brother

Arícia Silva detonou a participação de Arthur Aguiar no ‘Big Brother Brasil 22’. A ex-amante do ator falou em um podcast nesta quinta-feira (03), que o Brasil “está comprando a cara de santo” do marido de Maíra Cardi.

“Ele é exatamente aquilo ali, só que eu conheço aquelas carinhas. E o Brasil né, alienado como sempre, comprando a cara de santo do bom moço, ai, meu Deus! Se bobear, até a minha mãe está torcendo por ele. É uma dissimulação muito grande”, disparou a integrante do elenco de ‘A Fazenda 11’.

Na entrevista, ela falou que acompanha o programa e torce para Jade Picon, Pedro Scooby e Vyni. Assista ao vídeo abaixo:

Caso Arícia e Arthur