Ex-ator mirim de ‘Duas Caras’ abandona TV e vira instrutor de ioga

Escalado para a trama de maior destaque de 2007, Gabriel Sequeira ganhou fama como o Renato de “Duas Caras”, novela de Aguinaldo Silva protagonizada por Marjorie Estiano.

Apesar de ter sido uma das grandes descobertas, o ex-ator mirim não foi mais visto em tramas e atualmente é instrutor de ioga, prática que o ajudou a controlar as crises de pânico e ansiedade.

“Quando as crises começaram, em 2015, eu comecei a pesquisar muito para tentar encontrar algo que me ajudasse além da terapia. Já gostava de praticar todos os tipos de esporte, e encontrei na ioga as ferramentas para melhorar minha vida como um todo”, contou em entrevista ao Jornal Extra.

Apesar de ter se encontrado na ioga, o jovem não descarta uma possível volta para as novelas. “Fiz muitos testes e recebi ‘não’. Claro que me frustrou, mas hoje, mais maduro, entendo que existem ciclos e precisamos passar por eles”, finalizou.

Veja mais notícias sobre Celebridades no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias