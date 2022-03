Ex-BBB Lais Caldas conhece mãe de Gustavo: ‘sogrinha’

Ao que parece, o romance de Lais e Gustavo do BBB 22 já tem a aprovação de alguém muito especial para ele: a própria mãe. Após ser eliminada do reality, a médica conheceu a futura “sogra” e fez questão de compartilhar o momento no Twitter durante a noite desta sexta-feira (25)

Nas imagens, dona Sandra e Lais aparecem sorrindo juntas. “Veio aí o encontro com a sogrinha”, escreveu a goiana na legenda da publicação.

Em entrevistas passadas a mãe do ex-Casa de Vidro já havia defendido o romance, mas afirmou que o foco dele é o jogo. “Gustavo foi para jogar, mas se quiser beijar na boca não vai passar vontade”, falou na época.

Veio aí o encontro com a sogrinha ????️ pic.twitter.com/kKRZPFjEEN — Laís Caldas ???? (@dra_laiscaldass) March 25, 2022

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias