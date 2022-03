Ex-BBB Lumena desabafa após receber críticas na web: ‘O humor me salvou’

A ex-BBB Lumena Aleluia apareceu nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (9) para desabafar após receber ataques e críticas na web. Através de seu perfil do Instagram, a baiana mandou um recado para os haters.

“O humor me salvou. E vocês não vão me tirar isso.. Rir de si mesmo ou até mesmo da própria ‘tragédia’ segue sendo meu melhor remédio para lidar com os B.Os da vida. Eu continuarei ‘gastando a onda’, com geral do BBB, mesmo com vocês Lumeniando pra cima de mim”, escreveu em uma publicação.

A baiana começou a fazer vídeos humorísticos como forma de comentar o “BBB 22”, a válvula de escape é a maneira que a ex-sister encontrou de driblar o cancelamento da última edição do reality show, quando foi marcada por ser amiga de Karol Conká e discutir com Juliette.

No último vídeo publicado pela DJ, ela se passou por Jade Picon sendo eliminada do reality show. Confira:

