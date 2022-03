Ex-BBB Marcelo Zulu tem casa invadida por bandidos em Balneário Camboriú

O ex-BBB Marcelo Zulu contou no Instagram neste sábado (12) que teve o apartamento invadido por um bandido na madrugada da última quarta-feira (9). O imóvel do lutador fica no Balneário Camboriú.

Zulu teve acesso às imagens de câmera de segurança do prédio e as compartilhou com seus seguidores.

Foto: Reprodução “Estou gravando esse vídeo de uma história triste. Moro no primeiro andar de um prédio numa rua movimentada aqui em Balneário Camboriú e fui saqueado. Queria agradecer a Polícia Militar e Civil que me deram todo apoio. Tive minha casa invadida e vocês vão ver a habilidade dele. Eu já o identifiquei e achei o facebook dele”, disse Zulu.

Nas imagens compartilhadas por Zulu é possível vero bandido escalando a parede e retornando alguns minutos depois com o celular do lutador. Ele chega a cair no chão e ainda se esconde ao perceber a a aproximação de um carro de polícia.