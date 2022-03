Ex de Leonardo cita frustração do filho como cantor: ‘Nunca quis que ele cantasse’

Ex-cantora do grupo Banana Split e símbolo sexual nos anos 90, Liz Vargas é a mãe do filho mais discreto do Leonardo. Discrição que parece ter herdado dela, que raramente fala sobre seu envolvimento com o cantor e a relação deles hoje em dia.

“É claro que as pessoas infernizaram muito a minha vida, infernizam até hoje. Mas aprendi a lidar com isso. É um assunto sagrado para mim. Tenho uma excelente relação com o pai do Matheus e nada nunca mudou. Gosto de me manter na minha. Mesmo quando escuto e vejo barbaridades, e vejo muitas, não me preocupo com isso porque é uma coisa que já passou e tenho respeito por todos os envolvidos”.