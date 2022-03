Ex-rouge, Aline Wirley, é desmascarada no ‘The Masked Singer’

Foto: TV Globo



Este domingo (27) foi recheado de mistérios no ‘The Masked Singer’. No fim do programa a identidade do caranguejo foi revelada: se tratava da ex-Rounge Aline Wirley. Ela se despediu do programa após o combate com a Borboleta, que levou 70% dos votos.

“Eu que agradeço! Estou muito feliz! Vocês não fazem ideia do quanto foi mágico participar desse programa. E preencher o Caranguejo foi muito muito especial. E eu tô muito feliz e muito grata de fazer parte da família do The Masked Singer Brasil”, revelou.

A última performance feita por Aline no palco do programa foi de ‘Batom de Cereja’. Os palpites variaram entre Rebeca Andrade, feito pela Xuxa, até Solange de Almeida, chute de Rodrigo Lombardi. Quem acertou a identidade da artista foi Tatá Werneck.

Aline não segurou as lágrimas ao falar sobre o filho. “Não teve uma vez, filho, que a mamãe pisou nesse palco e não pensava em você, que ela não lembrava de você. Porque o Antonio é uma criança muito ele, ele dança, ele sacode. Ele é um Caranguejo. E eu pensava nele. E me relembrou tanta coisa, do quanto é bom só ser, ser livre. Não é sobre mim. É sobre preencher isso aqui e ser feliz. Então foi muito bom!”, declarou.

