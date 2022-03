Ex-The Voice Kall Medrado apresenta novo single ‘Sobre Mim’ e completa EP

Foto: Diego Nunnes/Divulgação

A cantora e compositora baiana Kall Medrado lança, nesta sexta-feira (11), o single “Sobre Mim”, faixa que fecha o EP “Ase – Agora Sou Eu”. Disponível nas plataformas digitais, a canção é o quarto e último lançamento do projeto, que já conta com “Pare Now”, “Não Dá Mais” e “Mude Você”.

“Sobre Mim” é uma composição de Kall, e, traz uma visão pessoal da artista sobre o desejo de ser famosa e lidar com as consequências disso. “É uma composição sexy e dramática que fala sobre a ideia de se alcançar fama e ter que lidar com a solidão que o momento possa causar. Essa música é quase um grito de libertação”, afirmou Kall.

Escute o mais novo single de Kall Medrado, “Sobre Mim”:

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias