Exposição ‘Esperançar’ homenageia música, teatro e dança no Centro Histórico de Salvador

Foto: Divulgação

Em celebração aos 20 anos do Calendário M.E Ateliê da Fotografia, está aberta ao público, desde a última quinta-feira (24), a exposição ‘Esperançar’. A 20ª edição da exposição conta com fotografia e curadoria do fotógrafo e artista plástico Mário Edson, que presta homenagem à música, teatro e a dança.

De acordo com Mário, que idealizou e organizou a exposição, o objetivo é: “mostrar a unidade do conjunto dos trabalhos que foram realizados, os regionais, nacionais e internacionais. Então é uma mistura de temas onde todos eles convergem para um só foco, preservar os costumes, a nossa riqueza e cultura, tanto local e regional, portanto universal”. Além disso, ele também explicou o motivo do nome da mostra ser ‘Esperançar’. “Poeticamente a palavra significa esperança por dias melhores, batalhar por melhores dias e acreditar que as coisas irão mudar. Significa um respiro, uma espécie de bálsamo de esperança para as pessoas”, afirmou.

Na exposição, o público pode conferir 24 imagens de projetos e mostras passadas e mais 85 fotos de shows, espetáculos teatrais e dança. Dentre os artistas homenageados no trabalho, estão Sade Adu, o ex-Beatles Paul McCartney, o cantor norte-americano Bobby McFerrin, além de cantores brasileiros, como Marisa Monte, Adriana Calcanhotto, Tiago Iorc, Paulinho da Viola, entre muitos outros.

A exposição será aberta ao público a partir do dia 24 de fevereiro, até 22 de março, de quinta-feira a domingo, das 16h às 19h, e seguirá o “Protocolo Setorial” da Prefeitura de Salvador, com distanciamento social, uso de máscara e exigência do certificado das duas doses da vacina contra o covid-19.

Mário Edson apresenta exposição ‘Esperançar’, no Centro Histórico

Onde? ME Ateliê de Fotografia, Santo Antônio Além do Carmo — Ladeira do Boqueirão, nº 6.

Quando? De 24 de fevereiro a 22 de março. De quinta-feira a domingo, das 16h às 19h.

Quanto? Gratuito

Leia mais sobre Artes e Exposições no iBahia.com